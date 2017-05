De Belgische middenvelder van The Mancunians viel tegen Southampton (0-0) uit met een hamstringblessure. De vraag is nu hoe ernstig die kwetsuur is.

"Het is geen spierscheuring. Dat weet hij uit ervaring", vertelde manager José Mourinho na afloop. "Maar hij voelde wel wat. Hij denkt dat de schade minimaal is, maar minimale schade kan toch ernstig zijn. Laten we morgen afwachten", aldus Mourinho.

Manchester United en Ajax strijden volgende week woensdag in Stockholm om de eindzege in de Europa League.