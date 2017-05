Droom Van Roosmalen komt uit met titelgevecht voor eigen publiek

Voor zijn partij tegen de Thai Petchpanomrung Kiatmookao is Van Roosmalen tot op het bot gemotiveerd. Niet alleen omdat het een titelgevecht voor eigen publiek betreft, maar ook vanwege het slechte gevoel dat hij overhield aan zijn vorige wedstrijd die hij vocht voor Glory, de grootste kickboksorganisatie ter wereld. Vier maanden geleden, in Los Angeles, moest de Brabander zijn kampioensgordel afstaan, omdat hij bij de weging voorafgaand aan zijn gevecht tegen de Canadees Matt Embree niet 65,0 maar 65,2 kilogram woog.

"Iedereen heeft het sindsdien daarover. Het is net alsof ik in Los Angeles een zware misdaad heb begaan”, aldus een geïrriteerde Van Roosmalen. „Maar waar hebben we het over? Ik was 200 gram te zwaar… Als mensen zouden weten wat ik allemaal voor mijn sport doe en laat, dan zouden ze wel anders praten.”

Geen twijfels

Zijn fans hoeven niet bang te zijn dat de geschiedenis zich deze week herhaalt bij de weging, zo belooft Van Roosmalen. Hij is lichter dan normaal en vastberaden om zijn frustratie om te zetten in positieve energie, waarvan de ’arme’ Petchpanomrung het slachtoffer moet worden. "Deze partij ga ik zeker naar mij toetrekken. Mijn gevoel zegt me dat ik hem in de tweede ronde knock-out sla. Als ik hem raak, is het over.”

Van Roosmalen vindt het bijzonder dat hij tijdens ’Glory 41’ in de Brabanthallen de belt kan heroveren. „Toevallig had ik het er deze week nog met mijn ouders over. Vroeger vocht ik partijen in een sportschool in Den Bosch, om als profkickbokser naam te maken en een record op te bouwen. Dat ik nu in mijn eigen stad op zo’n groot podium mag schitteren, is fantastisch. Dit had ik als klein jochie nooit kunnen bevroeden.”

'Lichtzinnigheid Feyenoord zul je bij mij niet zien'

Hij zegt geen extra druk te voelen. "Het boeit me niets of ik in Madison Square Garden, Dubai, de Verenigde Staten, China of voor eigen publiek moet knokken. Overal moet ik scherp zijn. De lichtzinnigheid waarmee het team van Feyenoord onlangs het veld betrad op Woudestein tegen Excelsior zul je bij mij niet snel zien. Want als ik diezelfde fout maak, lig ik schaapjes te tellen. In de ring kan ik me achter niemand verschuilen.”

Kortom, ’RvR’ is er klaar voor. Kijk hier voor tickets.