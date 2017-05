Dumoulin: 'De druk ligt niet bij mij'

"Zij moeten tijd goedmaken op mij, dus ligt de druk juist bij mijn concurrenten en niet bij mij", aldus de 26-jarige Limburger.

Dumoulin lijkt niet gek te krijgen. Hij is zich nog zeer bewust van wat er nog komen gaat in een loodzware laatste Giro-week. "Ik ken niet alle beklimmingen, maar we hebben wel alles op video. De Mortirolo en de Stelvio, die na de laatste rustdag komen, heb ik wel in 2015 beklommen. Toen ben ik in Livigno op hoogtestage geweest en heb ik die beklimmingen gedaan."

En of hij er vrees voor heeft? "Nee hoor, ik ben niet bang."