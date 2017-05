AZ-smaakmaker: 'Ik schrok wel van de trainer'

Calvin Stengs verving na rust de geblesseerde Alireza Jahanbakhsh en schoot AZ een kwartier voor tijd op een 3-1 voorsprong na een prima combinatie met Joris van Overeem.

De vleugelaanvaller had een dag eerder al een hoofdrol voor zich opgeëist, door op de afsluitende training een 'panna' uit te delen aan hoofdtrainer John van den Brom. "De trainer had hem niet verwacht", lachte Stengs bij Fox Sports. "Toen hij daarna de bal hard tegen mij aan wilde schieten, schrok ik wel even. Maar ik was niet bang voor mijn kans, hoor", knipoogde de doelpuntenmaker, die eerder dit seizoen al kampioen werd met Jong AZ.

"Het was een geweldig moment", lachte 'slachtoffer' Van den Brom eveneens. "Het feit dat hij het durft, zegt ook iets over Calvin. Hij heeft altijd controle over de bal." Als Jahanbakhsh zaterdag bij de return in Alkmaar niet inzetbaar blijkt, schroomt de coach niet om Stengs een basisplaats te geven. "Volgens mij heeft 'Ali' wel een aardige blessure, ik denk niet dat hij speelt. En dan start Calvin."

Riant

Over de riante uitgangspositie was Van den Brom duidelijk. "Dit gaan we niet meer weggeven."