KNVB: clubs mogen zelf bepalen over kunstgras

Onder hen de captains van de traditionele top drie, Davy Klaassen (Ajax), Luuk de Jong (PSV) en de gestopte Dirk Kuijt (Feyenoord). De profvoetballers stellen dat het Nederlandse voetbal vanwege het kunstgras verder internationaal achterop raakt.

"Clubs zien ook voordelen in kunstgras", volgens een woordvoerder van de KNVB. "Dat is begrijpelijk als je kijkt naar de financiën en de belastbaarheid van een kunstgrasveld. In het betaalde voetbal werd dit seizoen bij 56 procent van de 686 wedstrijden op kunstgras gespeeld. Toch is het goed dat we de discussie blijven voeren."

Eredivisietopscorer Nicolai Jørgensen zwengelde eerder deze week in Telesport de discussie over kunstgras aan. De goaltjesdief van kampioen Feyenoord krijgt nu enkele dagen later veel bijval.Twaalf aanvoerders van Eredivisieclubs zijn van mening dat er een verbod moet komen op kunstgras in de Eredivisie.