Bittere teleurstelling voor captain Nieuw-Zeeland

32 min geleden ANP

De voetballers van Nieuw-Zeeland spelen volgende maand op het toernooi om de Confederations Cup in Rusland zonder Winston Reid. De 28-jarige aanvoerder is te zwaar geblesseerd aan zijn linkerknie om in actie te komen op het voorbereidingstoernooi voor het WK van 2018.