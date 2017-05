De Brabander rekende in de 02 Arena in de halve eindstrijd af met Gary Anderson. Van Gerwen zegevierde met 10-7 in legs. Het niveau zat dicht bij elkaar. Beide darters zaten rond de 102.5 gemiddeld. Anderson deed het zelfs beter op zijn dubbels, maar het mocht toch niet baten voor de tweevoudig wereldkampioen.

Van Gerwen boog een vroege achterstand al snel om in een 3-1 voorsprong. Mighty Mike leek het ritme te pakken te hebben, maar omdat hij te veel dubbels miste gingen de nummers een en twee van de wereld met een 5-5 tussenstand de break in. Op dat moment had de 28-jarige Nederlander slechts 5 van zijn 13 dubbels geraakt.

Misrekening

Opmerkelijk was dat Anderson bij een 4-4 stand vergat dat hij een triple 18 in plaats van een triple 20 moest gooien om op de bullseye te mogen mikken. Van Gerwen profiteerde direct en gooide 112 uit. Anderson verwerkte dat tikje direct met een knappe 160-finish.

Tot 7-7 ging het vervolgens gelijk op, maar op dat moment toonde Van Gerwen weer zijn buitengewone klasse. De regerend wereldkampioen won drie legs in successie en plaatste zich voor de eindstrijd.

Wright of Taylor

In de finale stuit Van Gerwen op Peter Wright of Phil Taylor. Voor de winnaar ligt een dikke cheque van zo'n 300.000 euro klaar.