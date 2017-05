"Het geluk was aan mij zijde", moest de 28-jarige Brabander erkennen in gesprek met RTL 7. Wright kreeg zes kansen om de titel te pakken, maar kon de druk niet aan.

"Het is fantastisch. Ik heb op zo'n manier wel eens verloren, maar op deze manier winnen is de eerste keer voor mij bij een groot toernooi", zei de nummer één van de wereld uit Nederland.

'Helemaal klote'

Van Gerwen kende in de laatste leg geen genade voor zijn opponent uit Schotland, maar naderhand leefde hij wel mee met de ongelukkige runner-up. "Ik kan me heel goed voorstellen hoe hij zich voelt: helemaal klote natuurlijk. Het was een stapje te veel voor Wright en daarvan heb ik geprofiteerd. Hij gaat vast nog wel een keer een heel groot toernooi winnen."

In de laatste leg was de Schot totaal gebroken. "Hij liet aan alles zien dat hij er helemaal doorheen zat", aldus Van Gerwen, die 300.000 euro won. "Ik heb een hypotheek op mijn huis, die kan ik daar mooi mee afbetalen", grapte 's werelds beste darter tot besluit.