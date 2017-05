PDC-voorzitter Barry Hearn maakte donderdag na de door Michael van Gerwen gewonnen eindstrijd in Londen bekend dat de Duitse hoofdstad in 2018 ook een halte is van de lucratieve topcompetitie. "De Premier League wordt groter en groter en we gaan de volgende grote stap zetten'', zei Hearn op RTL7.

De competitie met de beste darters ter wereld werd aanvankelijk alleen gespeeld in steden in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Sinds 2016 maakt Rotterdam met sportpaleis Ahoy ook deel uit van de wedstrijdenreeks. "Dat is een geweldig succes. En volgend jaar gaan we ook naar Berlijn'', aldus Hearn. ,,De Duitsers houden net als de Nederlanders erg van darts. Berlijn, we komen er aan!''

Van Gerwen schreef in de O2 van Londen voor de derde keer de Premier League op zijn naam.