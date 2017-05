Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Oomen maakt indruk in koninginnenrit Californië

28 min geleden ANP

De Amerikaan Andrew Talansky heeft donderdag de koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Californië. In de 125,5 kilometer lange, vijfde etappe bereikte de renner van Cannondale als eerste de top van Mount Baldy door in de sprint klassementsleider Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) en de Nieuw-Zeelander George Bennett (LottoNL-Jumbo) te verslaan.