De Boer fileert zwaarlijvige Zeefuik: 'Te triest voor woorden'

"We zagen hem al warmlopen", aldus De Boer bij FOX Sports over de wat zwaar ogende aanvaller. "Wat moet je hier nu over zeggen... Ik vind het eigenlijk schandalig als je profvoetballer bent, je bent 27 jaar geloof ik... Ja... Dit kan toch niet? Ik bedoel, je ziet iedereen om je heen, dan word je toch wel wakker geschud? We doen er lacherig over, maar eigenlijk is het te triest voor woorden."

Zeefuik, inderdaad 27, maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut bij PSV onder trainer Ronald Koeman. Daarna speelde de Amsterdammer onder meer bij FC Omniworld, FC Dordrecht en FC Groningen. Sinds begin februari staat hij onder contract bij Emmen.