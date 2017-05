Ook LottoNL-Jumbo niet blij met 'romantische' actie Belg in Giro

Natuurlijk staat Steven Kruijswijk op behoorlijke afstand van een plek op het podium in Milaan, maar de afspraken waren bij alle renners bekend. En een date strikken, omdat de Belgisch kampioen tijdrijden tijdens die discipline in Montefalco niet voluit mocht gaan, behoort sowieso niet tot zijn takenpakket. Voor de start en de finish van de tijdrit toonde hij de tekst ’Carlien daten?’ op zijn blote borst.

"Dat was niet professioneel”, was manager Richard Plugge not amused. "Die tijdrit had hij gewoon moeten rijden. Met de rem erop, want de dag erna moest hij er voor Steven staan. Daar is hij ook voor meegenomen naar de Giro, dat is geen verrassing.’’ Campenaerts kreeg voor zijn daad van de UCI-jury een boete van 100 Zwitserse frank, omdat de actie slecht zou zijn voor het imago van de wielersport.

Carlien Cavens, de Belgische dame in kwestie, vatte de actie van Campenaerts wél goed op en liet zich verleiden tot een afspraakje met de tijdrijder.