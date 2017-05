Dolle pret Dumoulin om 'vergeten' ploeggenoot

De ploegbus was donderdagmorgen naar de start vertrokken zonder Simon Geschke. "Dat was omdat we hem niet nodig hadden", lachte Dumoulin na de finish. "We waren al tien minuten onderweg voor we doorhadden dat hij er niet was. Het was wel grappig. Hij stuurde ons een foto waarop hij zijn middelvinger opstak en vroeg waar we waren."

Simon Geschke na zijn zege in de Tour de France 2015. Foto: ANP

Geschke, een belangrijke man in het team van de rozetruidrager, zag er zelf de humor ook wel van in. "Kan iemand me een lift geven naar start van de etappe?", vroeg de Duitser via twitter. Even later meldde hij met een knipoog: "Het is al goed, ik heb een auto gestolen en ben onderweg. Geintje, de bus is omgekeerd en heeft me opgehaald. Blijkbaar is acht toch beter dan zeven."

Geschke bleek echter niet helemaal bij de les, vertelde Dumoulin bij Cyclingnews: "Hij vergat zich ook nog in te schrijven. Het was dus nogal een zware dag voor hem... Waarschijnlijk is hij moe, omdat hij woensdag zo hard heeft gewerkt."

Woensdagavond liet de winnaar van de Tour-etappe naar Pra-Loup in 2015 inderdaad weten: "Ik heb het gevoel dat ik een week moet slapen om te herstellen. Wat een etappe!"