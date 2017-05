'Quintana en Nibali samen in strijd tegen Dumoulin'

"De enige hoop die we nog hebben is dat hij een heel slechte dag krijgt in de slotweek", stelt Paolo Slongo, ploegleider van Vincenzo Nibali's Bahrein-Merida-formatie, in gesprek met CyclingNews. "Dit scenario hadden we in de Vuelta van 2015 ook al toen Fabio Aru won (Slongo was toen in dienst bij Astana, red.). Dumoulin is heel sterk in de tijdritten en is bergop beter geworden. In Milaan wacht ons nog een tijdrit van 30 kilometer die hem goed ligt."

"Als je minder dan twee minuten voorsprong op Dumoulin hebt voor de slottijdrit, kun je er niet gerust op zijn. Je moet echt een flinke voorsprong hebben, ik denk drie minuten."

'Van ver aanvallen'

Slongo is blij dat ook voor onder meer Nairo Quintana geldt dat hij nog flink wat tijd moet pakken op Dumoulin. "Zijn grote voorsprong zorgt ervoor dat Quintana van ver aan zal moeten vallen en de koers hard moet maken. Dat is ook wat Vincenzo wil. Als je de Giro wil winnen, zul je aan moeten vallen en Dumoulin in de problemen moeten brengen. Als de verschillen in het klassement kleiner zouden zijn, zou dat niet gebeuren, maar nu moét iedereen wel. De renners moeten dat in de koers zelf bepalen. Elke dag zou de juiste dag kunnen zijn."

Slongo is onder de indruk van Dumoulin: "Ik hou van hem als coureur. Op de Blockhaus reed hij erg sterk, dat deed hij erg goed. Maar normaal gesproken is het anders als er drie zware etappes op rij komen, zoals in de laatste week. Zeker als in die etappes twee of drie bergen moeten worden bedwongen voor de slotklim."

"Tot nu toe heeft Dumoulin nog geen teken van zwakte laten zien en met nog een tijdrit te gaan, is hij met Quintana de gevaarlijkste rivaal."