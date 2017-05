Bosz is Van Bronckhorst de baas

Bosz was Giovanni van Bronckhorst, die Feyenoord zondag naar de eerste titel in achttien jaar leidde, enigszins verrassend de baas. De Amsterdammers eindigden in de competitie op één punt van de aartsrivaal uit Rotterdam als tweede.

Ten Hag

Ook Henk Fraser (Vitesse), Mitchell van der Gaag (Excelsior) en Erik ten Hag (FC Utrecht) waren genomineerd. Vorig jaar ging laatstgenoemde met de eretitel aan de haal.

De oefenmeester van FC Utrecht won destijds - evenals Bosz - geen nationale prijs met zijn club. In de bekerfinale gingen de Utrechters onderuit tegen Feyenoord.

Ajax heeft echter nog wel zicht op een titel. De hoofdstedelingen strijden woensdag in Stockholm met Manchester United om de eindzege in de Europa League.

Vier punten

In de competitie pakten Bosz en zijn spelers vier punten tegen kampioen Feyenoord. In De Kuip werd na treffers van Kasper Dolberg en Dirk Kuyt met 1-1 gelijkgespeeld. In de Amsterdam ArenA trok Ajax met 2-1 aan het langste eind. Lasse Schöne, David Neres en Michiel Kramer vonden het net.

Jeugdopleiding

Ajax werd vrijdag ook beloond met de prijs van Beste Jeugdopleiding. Feyenoord, AZ en PSV waren eveneens genomineerd.

Jupiler League

Trainer Maurice Steijn, van kampioen VVV-Venlo, kreeg de prijs voor Trainer van het Jaar de Jupiler League. De overige kanshebbers waren Ron Elsen (MVV Maastricht) of Peter van den Berg (RKC Waalwijk).

Adriaanse

Louis van Gaal reikte vrijdag de oeuvreprijs uit aan Co Adriaanse, die daarmee in het zonnetje werd gezet vanwege zijn verdiensten voor het Nederlandse voetbal. De Amsterdammer was als trainer onder meer actief bij Willem II, Ajax, FC Porto en FC Twente.

"Co heeft het vak van voetbaltrainer altijd beschermd'', zei Van Gaal. "Daarom is het zo mooi dat hij nu ook gewaardeerd wordt door collega’s door middel van deze award."