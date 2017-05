Ziyech is er nog altijd trots op om voor Marokko uit te komen, omdat hij al vaak heeft aangegeven dat daar zijn ‘roots’ liggen en omdat daar al zijn familie vandaan komt. Maar de huidige bondscoach heeft hem eerder dit seizoen op beschamende wijze aan de kant gezet en geen enkel contact met hem gezocht. Ziyech werd ondanks sterk spel niet geselecteerd voor de Afrika Cup. Met de andere spelers van Marokko heeft de Fransman wel voortdurend gecommuniceerd.

Foto: Hollandse Hoogte

Renard dacht Ziyech niet meer nodig te hebben, maar ziet dat het hele land druk op hem uitoefent om de spelbepaler van de Europa League-finalist weer op te stellen. Voor alle Marokkanen en de bond – Ziyech werd vorig jaar ook uitgeroepen tot Marokkaans voetballer van het jaar – is de in Nederland opgegroeide aanvaller de meest talentvolle speler in Europa.

Ziyech heeft duidelijk gemaakt dat hij wel degelijk voor zijn land wil uitkomen, maar niet zolang Renard nog aan het roer staat bij de nationale ploeg. De speler zelf wil zich op dit moment niet publiekelijk in de discussie mengen, omdat hij al zijn aandacht wil vestigen op de wedstrijd in Stockholm tegen Manchester United.

De technische leiding van Ajax en de directie zijn op de hoogte gebracht van het standpunt van de speler en respecteren zijn keuze.