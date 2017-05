"In principe is mijn voorbereiding op dit duel niet anders dan normaal. Kijk, zo’n finale is voor mij natuurlijk ook nieuw. Ik kan het beste afgaan op de rituelen en de handelingen die ik gewend ben. Ik zorg dat ik goed eet en goed slaap. Als we op reis zijn deel ik altijd een hotelkamer met Appie (Nouri, red.). Dat betekent genoeg afleiding, haha! We hebben veel lol samen. Verder luister ik muziek om te ontspannen. Broederliefde is momenteel favoriet.''

Toch zal er woensdag in Stockholm één ding nieuw zijn. "Mijn moeder gaat mee. Het wordt haar eerste wedstrijd die ze meemaakt. Heel bijzonder. Ook mijn oudere broer en mijn manager zijn erbij. Zij steunen me enorm. Ik bel mijn broer elke dag. Hij zegt me altijd dat ik rustig moet blijven en mijn eigen ding moet doen.''

En wat er verder ook gebeurt, Ziyech heeft maar één doel. "Winnen", aldus de Ajacied op de clubwebsite. "Op welke manier dan ook. Sowieso is de finale spelen iets wat ik nooit had durven dromen. Nog geen jaar geleden tekende ik hier mijn contract. Bizar.''