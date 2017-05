'Grote Mourinho Show' in Manchester

Paniek op Times Square nadat een automobilist is ingereden op voetgangers. Er is zeker 1 dode gevallen en er liggen meerdere gewonden op straat. De bestuurder is gearresteerd.

02:42

Dit weekend stapt Pippa Middleton in het huwelijksbootje met James Matthews en de festiviteiten zijn tot in de puntjes voorbereid. En Pippa stapt ook voorbereid haar trouwjurk in, want ze volgt een bijzonder dieet.