Scorende Sneijder gidst 'Gala' naar derde plaats

28 min geleden ANP

Mede dankzij een doelpunt van Wesley Sneijder heeft Galatasaray de derde plaats in de Turkse competitie weer in handen. De thuisclub was met 2-0 te sterk voor het bezoekende Osmanlispor.