Hoogendijk en Koster zwaaien af als kampioen

53 min geleden ANP

De vrouwen van Ajax zijn voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen geworden. De Amsterdamse ploeg versloeg op De Toekomst ADO Den Haag met 2-1 en is daardoor niet meer in te halen door concurrent en titelverdediger FC Twente.