De oefenmeester stond vorig seizoen nog aan het roer bij de opponent in de finale van de Europa League. Bosz vroeg de oud-bondscoach uiteraard naar de sterktes en zwaktes van de Engelse club.

Lof

Van Gaal liet in Zwolle in het midden of hij zelf nog een functie ambieert, bijvoorbeeld als bestuurder bij de KNVB. Hij sprak vol lof over de werkwijze van Bosz. "Dat negativisme over het Nederlandse voetbal, dat zijn allemaal lulverhalen. We tellen nog steeds mee”, aldus Van Gaal, die een oeuvreprijs mocht uitreiken aan Co Adriaanse.

Gewaarschuwd

Bosz en Van Gaal spraken even later, in een intiemer gezelschap, over de mogelijke valkuilen tegen het Man United van José Mourinho. Van Gaal kent de Portugese tacticus, zijn oude assistent bij FC Barcelona, als geen ander. In 2010 versloeg het Internazionale van Mourinho het Bayern van Van Gaal in de Champions League-finale. Bosz is wat dat betreft dus gewaarschuwd.