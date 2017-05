'Samen met Neeskens stad in bij Ajax-feest'

"Natuurlijk was ik nog maar twintig jaar, maar we stonden al vrij snel met 2-0 voor dankzij twee doelpunten van Johan Cruijff en ik mocht in een aantal rondes vóór de finale ook invallen. Desondanks weet ik alles nog van dat grootse feest na afloop. Ik was samen met Johan Neeskens op pad. Het was bommetje druk en oergezellig in de stad”, aldus de inmiddels 65-jarige Rep.

Gewend

Een seizoen later, toen Rep tot held van de finale werd gekroond, was dat wel anders. "Volgens mij was ik de enige van het team die echt ontzettend blij was”, lacht de man die later nog een UEFA Cup-finale en twee WK-finales zou spelen. "De meeste spelers wonnen die grote beker voor de derde keer, zij waren eraan gewend. We vierden het ook heel mak. We zijn nog effe Belgrado in geweest, maar het was geen geweldig feest. Dat zal woensdag wel anders zijn, mocht Ajax de finale winnen. Dan gaat heel Amsterdam uit z’n bol.”

Niet bang zijn

Rep was 21 jaar toen hij in 1973 de finale tegen Juventus besliste. In de afgelopen Europese wedstrijden van Ajax was dat bijna de gemiddelde leeftijd van de basiself. Rep is enthousiast over de huidige selectie van de Amsterdamse club. "In voorgaande jaren werd Ajax dan wel vier keer op rij landskampioen, maar ik vond het voetbal toen héél saai. Ik verveelde me te pletter als ik in het stadion zat. Nu hebben ze er met Hakim Ziyech, Kasper Dolberg en Bertrand Traoré drie goede creatieve spelers bij en dat heeft ze goed gedaan. Ze spelen leuk voetbal en hoeven wat mij betreft echt niet bang te zijn voor Manchester.”