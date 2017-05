Koninklijke aftrap voor Verstappen op Zandvoort

Zaterdag (vandaag) en zondag zijn de Jumbo Racedagen in Zandvoort, met een prominente hoofdrol voor de Limburger van Red Bull Racing. Naast de zeven demonstraties die Verstappen zal verzorgen in een Red Bull-bolide, is hij het hele weekeinde beschikbaar voor de fans voor foto’s en handtekeningen. In totaal worden er meer dan 100.000 toeschouwers verwacht.

Heineken manifesteert zich steeds nadrukkelijker in de autosport. Na de Formule 1 is de Nederlandse bierbrouwer sinds gisteren officieel sponsor van Circuit Zandvoort. Beide partijen hebben daartoe een vijfjarige strategische sponsorovereenkomst gesloten.

De samenwerking met Circuit Zandvoort is volgens Bernhard van Oranje logisch: "Circuit Zandvoort is de enige plek in Nederland waar jong en oud een Formule 1-beleving krijgt.”