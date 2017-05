De uitgangspositie voor de return tegen SC Heerenveen van vanavond is prima na de 3-1 zege in Friesland, al had het er ook anders uit kunnen zien, beseft Ten Hag. "Wij moeten wel alert blijven. Tegen SC Heerenveen ontstond er na 35 minuten gemakzucht bij ons. We gingen een paar versnellingen lager spelen en in de tweede helft had de wedstrijd om kunnen slaan."

Na de wedstrijd leefde bij veel mensen het idee, dat het een makkie was. Ik ben daar direct tegenin gegaan. Net voor wij er 1-3 van maken, krijgt SC Heerenveen een grote kans op 2-2. Dan krijg je een heel andere uitgangspositie. Direct na de wedstrijd was ik daar heel boos over. Die onachtzaamheid en lichtzinnigheid mogen absoluut niet in de play-offs. Daarin heb je maar één kans. Het bekerduel met SC Cambuur is een goed voorbeeld geweest. Daar heeft het ons het verder gaan in de beker gekost”, aldus Ten Hag, die weer een beroep kan doen op de herstelde rechtsachter Giovanni Troupée.

Bij SC Heerenveen is de aan zijn schouder geblesseerde verdediger Jerry St. Juste een groot twijfelgeval. Als hij niet kan spelen, zal de pas 16-jarige Kik Pierie hem vervangen. SC Heerenveen-trainer Jurgen Streppel is onder de indruk van zijn invalbeurt afgelopen woensdag.