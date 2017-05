Geheel volgens de filosofie van Cruijff, uitgevoerd door diens volgeling Peter Bosz. "Voor Edwin, Dennis en mij stond voor het vertrek van Frank de Boer al vast dat hij onze man zou worden. Johan noemde Bosz regelmatig als iemand die achter zijn voetbalideeën stond. Peter heeft ons niet teleurgesteld. Het proces had hij helemaal in zijn hoofd en is precies zo verlopen als door hem geschetst. Bij verandering horen weerstand, tegenwerking en kritiek. En omdat we dat hadden ingecalculeerd, gingen we daar goed mee om.”

De resultaten in de Europa League hielpen Ajax daar volgens Overmars bij. "Maar de eerdere uitschakeling in de voorronde van de Champions League door FK Rostov gek genoeg zeker ook. Het elftal was te jong en had te weinig creativiteit. In feite zadelden wij Peter met onze fouten op. Daarom hebben we besloten Hakim Ziyech toch te halen. Natuurlijk zei Peter dat hij genoeg middenvelders had. Hij moest met ze werken en beschermt zijn spelers naar buiten toe tot in het extreme. Maar intern durft hij tegelijkertijd beslissingen te nemen om zijn spelfilosofie door te voeren en te perfectioneren. Daarom staat er een compleet ander team dan bij aanvang van het seizoen. Nu is er balans, toen niet.”

