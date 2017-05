"Ik zeg het maar meteen, Ajax is in Stockholm niet kansloos. Het zou voor het Nederlandse voetbal geweldig zijn als Ajax de finale wint", vertelt Koeman. "Het levert punten op voor de ranking, het betekent dat we met twee clubs de Champions League in zouden gaan en het geeft het Nederlandse voetbal in heel Europa uitstraling."

"Ik heb eerder gezegd dat Manchester United niet onverslaanbaar is. In Engeland heeft de ploeg van Mourinho misschien niet vaak verloren, maar ze winnen ook niet veel. United is als club vele malen groter, er is veel meer geïnvesteerd en daardoor zit er in de selectie een stuk meer ervaring. Aan de andere kant heeft juist de jeugdigheid en het frivole Ajax in de finale gebracht.

Peter Bosz zegt dat hij zich niet wil focussen op Mourinho, die al heeft geroepen dat zijn spelers zo weinig rust hebben gekregen. Bosz heeft gelijk, een topclub als United heeft niet voor niks 25 internationals in de selectie. En er is inderdaad veel gewisseld. Het lijkt me niet dat je dat dan als trainer van United als excuus gebruikt richting de finale."

