Die werd veroverd dankzij een 2-1 zege op ADO Den Haag. "Eindelijk kampioen. De voorgaande jaren stonden we er telkens goed voor, maar gaven we het steeds op het einde uit handen. Dit jaar is de cirkel rond: geweldig", jubelde de 31-jarige Hogendijk in gesprek met de NOS.

Ook tegen ADO verliep het niet bepaald soepel voor de vrouwen van Ajax. "We kwamen zeker in de tweede helft goed weg met een paar kansjes van ADO. Ik dacht dat er nooit een einde zou komen aan die wedstrijd. Hij (de scheidsrechter, red.) liet maar doorgaan en doorgaan. Maar we hadden aan een gelijkspel genoeg. Toen die tweede er invloog, wisten we dat het niet stuk kon. Dit is het mooiste wat er is. Er is altijd wat extra druk als je bij Ajax speelt. Niemand gunt het Ajax. Iedereen wil van ons winnen. Het is twee keer zo zwaar om kampioen te worden."

Dubbel lonkt

"Vandaag is het feesten en losgaan", zei de dolblije Hoogendijk, die voordat ze stopt nog één prijs kan pakken. Op 2 juni wacht de bekerfinale tegen PSV. "Over twee weken moeten we nog één keer knallen. Dan is het helemaal het ultieme afscheid."

Ook bij Koster was de ontlading groot: "Ik ben hier gekomen voor de titel. En dat je dan zo mag afsluiten is top. Het heeft vijf jaar geduurd voordat we de titel pakken. Dat je zo mag afsluiten is top. Het moest nu wel. Het hele team heeft in een heel goed seizoen gedraaid. De dubbel pakken zou helemaal mooi zijn", aldus de 36-jarige verdedigster.