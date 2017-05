LeBron James en co leidden halverwege al met een marge van 41 punten en sloten het duel met de Celtics af met 130-86: de grootste nederlaag voor de thuisploeg in de play-offs. Daarmee werd het 2-0 in de best-of-seven serie in de finale van de Eastern Conference van de NBA.

James kwam tot dertig punten, vier rebounds en zeven assists voordat hij aan het einde van het derde kwart naar de kant ging. "Hij haalt een ongelooflijk niveau'', zei Tyrone Lue, de coach van de titelverdedigers uit Cleveland, over zijn sterspeler die ook verdedigend zijn mannetje stond. "Zijn 'blocks' zijn dodelijk, zoals hij bijvoorbeeld Avery (Bradley) van scoren afhield. Het zijn game-changers.'' Het was de tiende overwinning op rij voor de 'Cavs' in de play-offs.