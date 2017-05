De Oostenrijker speelde geweldig, vond ook de 30-jarige Spanjaard. "Ik moet Dominic feliciteren, want hij was beter dan ik, vandaag. Hij was sterk, in alle opzichten."

Nadal verloor in twee sets en kwam geen moment echt in zijn spel. "Het is duidelijk dat ik niet mijn beste wedstrijd speelde. Ik heb veel afgewerkt. Het is zwaarvoor mij om bijna elke dag te spelen, zoals de afgelopen weken het geval was."

Nadal zegevierde de afgelopen weken in Monte Carlo, Barcelona en sloeg ook in toe in Madrid. In totaal won hij zeventien duels op rij op gravel. Over een week begint hij op Roland Garros als de grote favoriet. In Parijs wil hij voor de tiende keer toeslaan.