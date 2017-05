premium

Judoka Van 't Westende mist podium in Rusland

35 min geleden ANP

Sam van 't Westende heeft geen medaille overgehouden aan de Grand Slam in Jekaterinenburg. De Nederlandse judoka behaalde in de klasse tot 73 kilogram de halve finale, waarin hij verloor van de Braziliaan Marcelo Contini. Ook in de strijd om het brons kwam Van 't Westende te kort. Pierre Duprat uit Frankrijk was met ippon te sterk.