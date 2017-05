Balende Mollema: 'Dit zag ik niet aankomen'

"Onderaan de klim ontplofte ik al", aldus Mollema bij de NOS over de kilometers naar de top van de Oropa. "Ik kwam nooit in mijn ritme. Dat is klote. Ik heb veel tijd verloren. Dat zag ik de afgelopen dagen niet aankomen. Maar morgen is een nieuwe dag."

"We zaten goed vooraan aan de voet van de klim, maar met een kilometer of acht, negen te gaan, gingen ze volle bak omhoog en toen was bij mij het beste er wel af. Dan probeer je zelf ook volle bak omhoog te rijden, dat lukt wel, maar echt heel hard ging het volgens mij niet."

Mollema verloor uiteindelijk 1.44 minuten op Dumoulin en kwam als 22ste over de streep. Daardoor zakte de kopman van Trek-Segafredo van de derde na de zesde plek.