Dumoulin pakt ook bergtrui: 'Zit er toch een beetje Pantani in mij'

"Er zit dus toch een beetje Coppi en Pantani in mij", lachte Dumoulin bij Sporza. "Ik denk dat ik heel slim heb gekoerst, maar had ook heel goede benen."

De kopman van Team Sunweb kwam als eerste boven op de Oropa en kwam zo op 51 bergpunten, twee meer dan Omar Fraile. Het levert hem, naast de roze trui van het algemeen klassement, ook de blauwe bergtrui op. Steven Kruijswijk droeg die vorig ook, maar eindigde uiteindelijk als derde in dat klassement.

Ploegleider Aike Visbeek is blij met de tik die Dumoulin bergop uitdeelde. "We wisten dat dit een etappe was waar Tom nog wat tijd zou kunnen winnen. De ploeg zette hem perfect af voor het begin van de klim. Tom reed slim en liet zich niet gek maken. Dit is goed voor het moraal van de ploeg en van Tom.''