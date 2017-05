Verstappen geniet in Zandvoort: 'Dit maakt me trots'

,,Volgens mij zijn er meer mensen dan vorig jaar. Dat is natuurlijk super mooi om te zien en maakt me absoluut trots. Zeker als je dan een demo gedaan hebt en je ziet iedereen juichen, dat is echt heel mooi. Het zijn de beste fans die er zijn'', liet de negentienjarige Limburger op zijn website Verstappen.nl opgetogen weten.

Verstappen genoot zelf ook van de RB8. ,,De V8-motor produceert een mooi geluid, dat maakt het altijd extra bijzonder. Het is een iets andere auto dan ik normaal gewend ben, maar wel met beter geluid, dus dat is ook beter om hier te gebruiken. Vanuit de Formule 3 weet ik ook dat Zandvoort een topcircuit is. Er is nu een stuk meer grip door het nieuwe asfalt. Het is comfortabeler om op te rijden, want er zijn een stuk minder hobbels, dat is altijd positief."

Foto: ANP