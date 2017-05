Van Overeem knalde zeven minuten voor tijd met zijn hoofd tegen de mond van Jenssen. Beide spelers gingen bij een 4-1 stand tegen de grond en het was duidelijk dat er echt wat aan de hand was.

Van Overeem liep een bloedende wond op zijn voorhoofd op, terwijl bij Jenssen het bloed uit zijn mond stroomde. Beide spelers keerden niet meer terug op het veld.

Het duel eindigde in 4-1, waardoor AZ in de finale van de play-offs om Europees staat. Daarin is FC Utrecht de tegenstander.