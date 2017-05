Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Bennett schrijft Ronde van Californië op zijn naam

Gisteren, 23:00

George Bennett heeft de Nederlandse LottoNL-Jumbo-formatie een mooi succes bezorgd in de Verenigde Staten. De klimmer uit Nieuw-Zeeland greep vrijdag de leiding in de Ronde van Californië en gaf die een dag later niet uit handen.