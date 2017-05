Jonker baalt bij Wolfsburg: 'Een gigantische teleurstelling'

De club uit de Volkswagenstad had voorafgaand aan de laatste speelronde een punt nodig om zich op eigen kracht veilig te stellen, en daar slaagde de formatie van Jonker dus op de valreep niet in.

"We begonnen zeer goed aan de wedstrijd en speelden zoals we willen spelen", aldus Jonker. "De 1-0 was dan ook ongelooflijk verdiend. Na individuele fouten werd het vervolgens 1-1. Dat gebeurt nu eenmaal en daarna hebben we prima door gevoetbald. Na 86 minuten klopte voor het eerst onze organisatie niet en deed HSV wat ze vaker doen in de slotfase."

"We hebben tot het einde gestreden en kregen nog een goede kans. De doelman van HSV stond ons echter in de weg. De teleurstelling is nu groot, maar wij blijven in de Bundesliga."

Zondag wordt duidelijk wie de tegenstander van Wolfsburg gaat worden.