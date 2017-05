Van Roosmalen pakt Glory-titel in het vedergewicht

Voor zijn partij tegen Kiatmookao was Van Roosmalen tot op het bot gemotiveerd. Niet alleen omdat het een titelgevecht voor eigen publiek betreft, maar ook vanwege het slechte gevoel dat hij overhield aan zijn vorige wedstrijd bij Glory, de grootste kickboksorganisatie ter wereld. Vier maanden geleden, in Los Angeles, moest de Brabander zijn kampioensgordel afstaan, omdat hij bij de weging voorafgaand aan zijn gevecht tegen de Canadees Matt Embree niet 65,0 maar 65,2 kilogram woog.

Van Roosmalen zei vooraf het bijzonder te vinden dat hij tijdens ’Glory 41’ in de Brabanthallen de belt kan heroveren. "Toevallig had ik het er deze week nog met mijn ouders over. Vroeger vocht ik partijen in een sportschool in Den Bosch, om als profkickbokser naam te maken en een record op te bouwen. Dat ik nu in mijn eigen stad op zo’n groot podium mag schitteren, is fantastisch. Dit had ik als klein jochie nooit kunnen bevroeden.”