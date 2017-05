Bij het gevecht in de Brabanthallen stond geen wereldtitel op het spel. Lazaar maakte zijn debuut voor Glory, terwijl Verhoeven vorig jaar december voor de laatste keer in de ring stond. Destijds rekende hij in een veelbesproken gevecht af met Badr Hari.

Een andere Nederlander vocht in Den Bosch wel voor de wereldtitel. Robin van Roosmalen won in de klasse vedergewicht op punten van Petchpanomrung Kiatmookao.