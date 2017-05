Dumoulin: 'Dit kan niemand me nog afnemen'

Dumoulin draagt vandaag zijn elfde roze trui uit zijn loopbaan. Daarbij is hij de eerste Nederlander die in elke grote ronde een bergetappe en een tijdrit wint. "Die overwinningen kan niemand me nog afnemen”, aldus de 26-jarige Limburger, die zich wat het roze betreft nog niet rijk rekent. "We hebben nog niet eens de helft van alle beklimmingen in de Giro gehad, de rest komt in de laatste week. Quintana heeft in het verleden laten zien dat hij dan sterker wordt”, weet Dumoulin, die daar voor zichzelf de bevestiging van hoopt te krijgen. "Ja, ik moet dat nog bewijzen.”

In het algemeen klassement heeft Dumoulin nu een voorsprong van twee minuten en 47 seconden op Quintana, de nummer twee van de ranglijst. Bauke Mollema viel gisteren van het podium en is nu terug te vinden op de zesde plaats.