Spanning in Spanje: Real Madrid of Barcelona kampioen?

"We weten wat we moeten doen om het karwei te klaren", stelde Real-trainer Zinedine Zidane in aanloop naar de ontknoping. De Koninklijke trapt vanavond om 20.00 uur af bij Malaga, de nummer 11 van de ranglijst. Barcelona speelt thuis tegen nummer 10 Eibar. De Catalanen moeten hopen op een nederlaag van Real en dan zelf winnen. Alleen in dat geval verovert de ploeg van coach Luis Enrique - die vandaag als coach zijn laatste competitiewedstrijd met Barcelona beleeft - nog de titel. Dat gebeurt dan op basis van onderling resultaat.

Naast het kampioenschap kunnen zowel Real Madrid als Barcelona nog een andere prijs pakken. Zo staat de topclub uit Madrid op zaterdag 3 juni in de eindstrijd van de Champions League. Bij winst op Juventus is Real Madrid de eerste club in de geschiedenis die deze titel weet te prolongeren. Barcelona speelt op zaterdag 27 mei de Spaanse bekerfinale tegen Alavés.