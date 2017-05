Concurrente Dafne Schippers evenaart beste jaartijd 200 meter

Thompson kwam als eerste uit de bocht en liep op het rechte stuk naar de finish comfortabel naar de zege. Haar landgenote Shericka Jackson finishte als tweede in 22,61. ,,Het gaat om winnen en mijn looptechniek verder perfectioneren. Dit is allemaal voorbereiding op het grote doel, de WK in Londen in augustus'', meldde Thompson na de race.

Ze treft volgend weekeinde in wedstrijden uit de Diamond League in het Amerikaanse Eugene opnieuw haar grote rivale Dafne Schippers op de 200 meter. De eerste confrontatie tussen de twee sprintdiva's in Doha won Thompson.