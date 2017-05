Bazoer ziet seizoen in mineur eindigen

Zonder de geschorste oud-Ajacied verloor Wolfsburg zaterdag de laatste wedstrijd van de reguliere competitie met 2-1 van Hamburger SV. Daardoor eindigde de ploeg van Jonker als zestiende in de Bundesliga en moet het in een play-off degradatie zien te voorkomen.

De groen-witte brigade stuit waarschijnlijk op buurman Eintracht Braunschweig. Het eerste duel is donderdag in Wolfsburg, de return volgt vier dagen later. Naast Bazoer ontbreekt ook rechtsback Sebastian Jung, die tegen HSV een hamstringblessure opliep.