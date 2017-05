Verstappen breekt baanrecord Zandvoort

De oude recordtijd stond op naam van de Italiaan Luca Badoer, die in 2002 met een Ferrari op het duinencircuit een demonstratie gaf.

"Ik had nieuwe banden en dacht, we gaan het proberen", zei Verstappen, die de aanval ook aandurfde door de nieuwe asfaltlaag, op zijn website. "Er is meer grip en er zijn minder hobbels, wat het een stuk beter maakt. Om dan het baanrecord te verbreken, is altijd mooi."

Foto: Chris Schotanus

Populair

Verstappen gaf zaterdag en zondag demonstraties in een bolide van Red Bull, waar nog een motor inzit die 'brult'. Precies zoals de autosportfans het graag horen. De Limburger kwam er op Zandvoort weer achter hoe populair hij is. "Ik vind het belangrijk om de Nederlandse autosport meer te laten leven en ook de fans de kans te geven om mij van dichtbij te kunnen zien hier in Nederland", zei hij op Verstappen.nl.