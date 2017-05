Viñales wint sensationeel, maar Zarco is Franse held

De Spanjaard won niet alleen zijn derde Grand Prix van het jaar, maar pakte ook de leiding in het wereldkampioenschap na een zinderende ontknoping in de laatste ronde. Voor het Franse publiek was Zarco echter de held van de dag.

Lang zag het er naar uit dat het podium volledig in beslag zou worden genomen door Yamaha-coureurs. Zarco had de kopstart genomen, bleef met de gedurfde bandenkeuze (zachte compound voor en achter) lang aan de leiding liggen, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven. De fabrieksrijders Viñales en Valentino Rossi, die beiden met medium-medium reden, waren hem te snel af.

Gedesillusioneerd

Rossi was in de eindfase ontketend en verdrong drie ronden voor het einde van de race over 28 ronden zijn veel jongere teamgenoot van de koppositie toen de Spanjaard iets wijd ging. Echter eenzelfde fout maakte ‘The Doctor’ ook in de laatste ronde, waardoor beiden weer van posities wisselden. Rossi wilde zich niet gewonnen geven, maar tot ontzetting (en vreugde) van de 104.000 toeschouwers crashte de coureur die negen jaar geleden voor het laatst de Franse Grand Prix won. Gedesillusioneerd stapte de Italiaanse grootmeester van zijn bike, terwijl Zarco zijn fans in extase bracht door zijn beste prestatie in de MotoGP te leveren. Zijn tweede plaats betekende het mooiste Franse succes sinds 1988, toen Christian Sarron voor eigen publiek tweede werd in de koningsklasse.

De race kende meer drama. Regerend wereldkampioen Marc Marquez crashte op de vierde plaats liggend. De Spanjaard ging met zijn Repsol Honda voor de derde keer in dit weekeinde in bocht 3 onderuit en verspeelde daardoor kostbare punten in de strijd om de wereldtitel, die nu volledig open is. Zijn teamgenoot Dani Pedrosa verraste met een gedegen race die hem tot zijn verwondering nog naar het podium bracht.

Viñales heeft nu 85 punten, gevolgd door Pedrosa (68), Rossi (62) en Marquez (58).