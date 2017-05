De twintigjarige tennisser versloeg in de finale van het masterstoernooi van Rome de Serviër Novak Djokovic in twee sets: 6-4, 6-3.

Djokovic was de nummer twee van de plaatsingslijst in de Italiaanse hoofdstad, Zverev was als zestiende geplaatst. Hij had zaterdag de Amerikaan John Isner uit de finale gehouden.

Djokovic had in zijn halve finale korte metten gemaakt met het Oostenrijkse talent Dominic Thiem. Voor Zverev was het zijn derde toernooizege van dit jaar. Eerder won hij in München en Montpellier.