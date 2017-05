Wijnaldum helpt Liverpool naar Champions League

Liverpool won de wedstrijd met 3-0, waardoor The Reds volgend seizoen mogen deelnemen aan de play-offs om een plek in de Champions League. Arsenal valt (ondanks de 3-1 overwinning op Ronald Koemans Everton) door de zege van Liverpool net buiten de boot. The Gunners eindigen op plek vijf en spelen daardoor volgend seizoen niet in het miljoenenbal.

Wijnaldum maakte dus de 1-0 tegen Middlesbrough. De andere treffers werden gemaakt door Philippe Coutinho (vrije trap) en Adam Lallana (uit een counter).

