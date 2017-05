Hij ondervond enorm veel tegenstand van teamgenoot Jeffrey Herlings, die ook een manche won en een keer tweede werd. Omdat Cairoli de tweede en beslissende manche won mocht hij zich winnaar van de Grand Prix in Teutschenthal noemen, ondanks dat de Nederlander evenveel punten (47) vergaarde.

Met zijn prestatie bewees de Bullet weer helemaal terug te zijn op niveau na zijn blessureperiode in het begin van het seizoen. Toch meende Herlings dat hij nog meer moet werken aan zijn starts. Hij kwam in de tweede manche niet goed weg en gleed ook nog in de eerste bocht weg. Daardoor moest hij zich van rond de tiende plaats zien op te werken. Nadat hij uiteindelijk Jeremy van Horebeek, Clement Desalle en Gautier Paulin had gepasseerd, kreeg hij de tweede plaats in handen. Op dat moment had Cairoli echter al een onoverbrugbaar gat geslagen.

De andere Nederlandse MXGP-coureur Glenn Coldenhoff presteerde met een zevende en zesde plaats eveneens sterk. De KTM-rijder eindigde in de overall-stand ook als zesde. Regerend wereldkampioen Tim Gajser kende op zijn Honda minder geluk en moest met eden tiende en twaalfde plaats genoegen nemen. Hij verloor de WK-leiding aan Cairoli. Volgend weekend staat de GP in het Franse Ernee op de agenda.