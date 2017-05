"Nee, ik hoef niet de 'patron' van het peloton te worden. Daar ben ik niet mee bezig. Ik vind het normaal om op een rivaal te wachten als die valt, zeker op een moment in de koers dat het kan'', vertelde de Limburger van Team Sunweb na de vijftiende etappe. In de sprint in Bergamo pakte Quintana zelfs nog zes seconden terug door als tweede achter ritwinnaar Bob Jungels te finishen.

"Ja, dat hoorde ik net. Dat is dan maar zo'', zei de klassementsleider, die voor de zesde keer de roze trui kreeg uitgereikt. "Die seconden heb ik liever niet aan mijn broek. Achteraf had ik beter wél mee kunnen sprinten, maar dat deed ik niet omdat ik blij was dat de dag erop zat.''

Behalve Quintana vielen er meer renners in de hectische finale. "Toch vond ik het niet zo gevaarlijk. Ja, Movistar maakte zelf de fout. Izagirre ging op kop zo hard naar beneden in de afdaling, dat hij op een bepaald moment een bocht miste en dat overkwam Quintana daardoor ook'', vertelde Dumoulin, die maandag op de rustdag als rozetruidrager een mediacircus mag verwachten.

"Je moet goed opletten. En ik merkte dat ik na de finish wat agressief reageerde. Dat betekent toch dat ik wat opgefokt ben, oftewel dat het een stressvol dagje is geweest.''