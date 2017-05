Manchester United won zondag met een veredeld jeugdelftal de laatste competitieduel van het seizoen, maar de Portugees had na afloop totaal geen zin om na te beschouwen.

"Stel me geen vragen. Ik sta in de finale. Laat me naar huis gaan", aldus The Special One tijdens de persconferentie, die hij vervolgens meteen verliet.

Manchester United strijdt woensdag met Ajax om de Europa League-titel. De winnaar van de finale in Stockholm krijgt een ticket voor de Champions League.

Geen overbodige luxe voor United, dat slechts als zesde eindigde in de Premier League en bij een nederlaag in Zweden dus opnieuw tot Europa League-voetbal is veroordeeld. Ajax mag dankzij de tweede plaats in de Eredvisie sowieso meedoen aan de voorrondes van de Champions League.