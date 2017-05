"Ajax is Amsterdam, en Amsterdam is Ajax. Dat de club en stad nauw aan elkaar verbonden zijn, is elke dag zichtbaar", aldus Ajax op de website.

"De Amsterdamse vlaggen in het stadion, het gebruik van Andreaskruisen emoji’s door Ajacieden op social media en ook de band die de aanvoerders van Ajax sinds jaar en dag dragen. En wat te denken van de creatieve wijze waarop het stadswapen van Amsterdam en de Andreaskruisen zijn verwerkt in tal van thuis- en uittenues."

Foto: Twitter Ajax

Foto: Twitter Ajax

Op het Museumplein, waar Ajax in de loop der jaren meermaals werd gehuldigd na het behalen van grote successen, zullen woensdag tienduizenden fans naar de Europa League-finale met Manchester United kijken. De eindstrijd is via grote schermen te volgen.

Ajax hing ook al afgelopen week 146 vlaggen kriskras op in de stad. Op vluchthaven Schiphol zijn platen met foto's van Ajax' weg naar de finale opgehangen.